الخارجية العراقية توضح حقيقة الإعلان عن مفقودين كويتيين (صورة)

أوضح المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد محجوب اليوم الجمعة، حقيقة الإعلان الذي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي ونسبته للخارجية، بشأن البحث عن كويتيين فقدوا في فترة الحرب بين البلدين.

وقال محجوب، في حديث لـ”إرم نيوز” عبر الهاتف، إن “الخارجية العراقية لم تنشر الإعلان وهو قديم، لكن عدم نشرها لهذا الإعلان لا يعني أنها غير متعاونة في هذا الملف”.

وأشار محجوب إلى أن “ملف المفقودين والأسرى الكويتيين هو من مسؤولية وزارة الدفاع العراقية، وهي بين الحين والآخر تنشر إعلانات للمواطنين بصدد الحصول على معلومات لهذا الموضوع”.

وبيّن أن “موقع وزارة الخارجية العراقية أو الدائرة القانونية في الوزارة، لم تنشر في الصحف المحلية هذا الإعلان خلال العام الجاري”.

وأضاف محجوب: “في الأعوام السابقة، كانت الدائرة القانونية تنشر في بعض الصحف المحلية بين الحين والآخر إعلانات بهذا المضمون، ولكن هذا العام لم يتم نشر أي إعلان بخصوص ملف المفقودين الكويتيين”.

ونشر حساب “المجلس” الكويتي، في وقت سابق من اليوم الجمعة، إعلانًا نسبه للخارجية العراقية، جاء فيه أن “وزارة الخارجية العراقية تنشر إعلانًا تدعو فيه مواطنيها إلى الإدلاء بأي معلومات عن مواقع اختفاء ودفن مفقودين كويتيين بعد العثور على رفاة 241 من أصل 608 أسرى كويتيين”.