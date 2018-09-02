قائد عسكري إيراني ينفي قصف مطار المزة وإصابة ماهر الأسد

نفى مسؤول عسكري إيراني كبير في سوريا، اليوم الأحد، التقارير التي تحدثت عن استهداف مطار المزة العسكري في العاصمة دمشق نتيجة ضربات جوية إسرائيلية، فجر اليوم، كما نفى إصابة ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري نتيجة الانفجارات.

ونقلت الوكالة الرسمية الإيرانية، عن القائد العسكري المتواجد في سوريا، والذي رفض الكشف عن هويته، أن “الأصوات التي سمع دويها في دمشق كانت نتيجة انفجارات في مستودعات للأسلحة والذخيرة بالقرب من المطار، ولم يكن هناك أي استهداف لمطار المزة العسكري في دمشق”.

وأضاف “الانفجار الذي سمع في دمشق صباح اليوم، كان بسبب الانفجارات التي شهدتها بعض مخازن الأسلحة والذخيرة جراء تماس كهربائي”.

كما نفى المسؤول الإيراني ما تناقله ناشطون على شبكة الإنترنت، عن إصابة العميد ماهر الأسد شقيق الرئيس بشار الأسد، نتيجة الانفجار الذي شهدته مخازن للذخيرة في سوريا، بحسب قول المسؤول الإيراني.

وماهر الأسد، هو أحد قادة الفرقة الرابعة القوة الضاربة التي تعتبر أهم قطاعات الجيش السوري.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وسائل إعلام أن “انفجارات متتالية وقعت في مطار المزة العسكري في دمشق”.

وقال مصدر مقرب من النظام، إن الانفجارات سببها هجوم صاروخي. فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الانفجارات ناجمة عن ضربات جوية إسرائيلية وإنها أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

وبعد فترة قصيرة من هذه التطورات نفت وسائل إعلام موالية للنظام ادعاءات تعرض قاعدة عماظ الجوية في دمشق لهجوم إسرائيلي، في الخبر الذي أسندته إلى مصادر عسكرية.