السنوار: الحصار الإسرائيلي على غزة سينتهي خلال شهرين

قال قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، إن الحصار الإسرائيلي على القطاع، “سيُكسر وسينتهي خلال مدة لن تتجاوز الشهرين”.

وقال السنوار خلال لقاء جمعه بصحفيين في غزة، الأربعاء، إن “السقف الزمني للوصول إلى تهدئة بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي ليس طويلًا”.

وأضاف: “هناك نقاش وحوار حول التهدئة وإمكانية الحصول على تثبيت لتهدئة العام 2014 مقابل كسر الحصار بشكل ملموس”.

وأشار إلى أنه “لا يوجد حتى الآن نص نهائي للتهدئة، وما يتم تداوله أفكار ومقترحات”، لكنه رجح أن “يكون هناك ورقة حول التهدئة خلال أسبوعين”.

وتوقع السنوار أن “يكون هناك تحسن ملموس في رفع الحصار حتى منتصف أكتوبر المقبل”.

وأكد أن مصر “مستعدة للاستمرار في جهود التوصل للتهدئة في غزة حتى لو لم تنجز المصالحة، على حد قوله.

وأشار إلى أن “المخابرات المصرية سلمت وفد حماس في القاهرة رد حركة فتح الأخير على مقترحاتها وكان ردًا أسوأ من الرد على الورقة الأولى”، على حد تعبيره.

واعتبر أن “أي إجراءات عقابية تفرضها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة ستكون كسرًا لقواعد اللعبة وسيتم الرد عليها بشكل مناسب”.