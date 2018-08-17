استشهاد فلسطينيين في غزة.. وإصابة ثالث في القدس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة استشهاد شابين فلسطينيين وإصابة العشرات بجروح مختلفة، جراء استهدافهم من قبل الاحتلال على الحدود الشرقية للقطاع.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أشرف القدرة: إنّ “حصيلة الأحداث هي استشهاد الشاب كريم أبو فطاير (30 عامًا) من مخيم البريج، والشاب سعدي أكرم معمر (26 عامًا)، إضافة إلى إصابة 156 مواطنًا بجراح مختلفة واختناق بالغاز منها 4 من المسعفين حتى اللحظة شرق القطاع”.

وفي القدس المحتلة، فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، نيران أسلحتها على فلسطيني لتصيبه بجراح، بعد زعمها أنّه حاول تنفيذ عملية طعن.

وادعت شرطة الاحتلال، في بيان، أنّ “الشاب الفلسطيني حاول تنفيذ عملية طعن ضد اثنين من أفرادها”، مشيرة إلى أنّه “تم اعتقال المنفذ بعد إصابته”.

إلى ذلك، أغلقت الشرطة الإسرائيلية، الأبواب الرئيسية للمسجد الأقصى، والمنطقة التي شهدت حادثة إطلاق النار، حسبما ذكرت الأناضول.

وخرج اليوم، مئات المتظاهرين الفلسطينيين، على الحدود الشرقية لقطاع غزة، بجمعة “ثوار من أجل القدس”، في فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار المستمرة منذ 30 آذار/ مارس الماضي.