ليبرمان يكشف عن خطة إسرائيل لإسقاط حماس “دون حرب”

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، عن الوسيلة التي ستستخدمها إسرائيل لإسقاط حركة حماس في قطاع غزة، دون حرب ودخول مغامرات غير محسوبة.

ونقلت صحيفة “معاريف” العبرية، اليوم الخميس، عن ليبرمان قوله: إنه “من مصلحة إسرائيل إسقاط نظام حماس في غزة، وهناك خياران لذلك، أولهما احتلال قطاع غزة والتضحية بعدد من الجنود، والثاني خلق (ربيع عربي) داخل القطاع”.

وزعم ليبرمان أن إسرائيل معنية بالتواصل مع السكان في غزة وليس عبر حماس، زاعمًا أن هناك انخفاضًا حادًا في دعم حركة حماس في أوساط سكان القطاع.

وأضاف: “لا يمكن أن نفعل في كل مرة ما فعلناه في العمليات (الحروب) الثلاثة بغزة، لا يمكن تكرار نفس الشيء في كل مرة وتوقع نتيجة جديدة، الحل هو تحويل غزة إلى سنغافورة الشرق الأوسط، وتحويلها إلى كيان اقتصادي قوي، وإغراقها في المشاريع”.

وفيما يتعلق بالمفاوضات حول التهدئة مع الفصائل الفلسطينية، أشار ليبرمان إلى أن “إسرائيل تعمل وفق السلوك الموجود على الأرض، والميدان هو الذي يحدد كل شيء”.

ورفض الوزير الإسرائيلي، فكرة إدخال عمال من قطاع غزة إلى إسرائيل مجددًا، معتبرًا أنه “خطر أمني وأمر مستحيل، أن يكون 9 آلاف عامل فلسطيني داخل إسرائيل”.