بعد يومين من الهدوء.. ليبرمان يبحث تقديم تسهيلات لغزة

قالت صحيفة عبرية إن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان يبحث، يوم غد الثلاثاء، تقديم تسهيلات لقطاع غزة، بعد يومين من الهدوء على الحدود بين القطاع وإسرائيل.

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” سيعقد ليبرمان جلسة مع مساعديه وقادة الجيش غدًا، لبحث أحدث التطورات في غزة، مضيفة أن ليبرمان سينظر في إمكانية إعادة فتح معبر كرم أبو سالم، وإعادة توسيع مساحة الصيد في بحر غزة.

وقرّرت إسرائيل، في 16 من شهر يوليو/ تموز الماضي، إغلاق المعبر، وهو الوحيد للبضائع إلى غزة، للضغط على الفلسطينيين لوقف إطلاق الطائرات الورقية الحارقة على إسرائيل من القطاع.

ودأب ناشطون فلسطينيون على إطلاق طائرات ورقية وبالونات حارقة باتجاه المستوطنات المحاذية لغزة منذُ بداية مسيرات “العودة”، ما أسفر عن احتراق آلاف الدونمات الزراعية.

ويفاقم إغلاق هذا المعبر من الأزمة المعيشية والصحية في قطاع غزة، الذي يقطنه أكثر من مليوني نسمة، وتحاصره إسرائيل منذ 12 عامًا.

وقتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 150 فلسطينيًا وأصاب ما يزيد عن 18 ألفًا في غزة، خلال مشاركتهم في فعاليات “مسيرة العودة”، قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل.

ويدعو المشاركون في هذه الفعاليات، منذُ 30 من شهر مارس/ آذار الماضي، إلى عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن غزة.