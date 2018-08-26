تقرير عبري: حزب الله يتمرد على طهران ويقرر مغادرة سوريا

زعم موقع “ديبكا” الاستخباراتي الإسرائيلي، أن حزب الله قرَّر التمرّد على إيران داعمه الرئيس، وعدم المشاركة في الهجوم المرتقب الذي تقوده روسيا ضد المعارضة في إدلب شمال سوريا، في الوقت الذي بدأ فيه بسحب قواته من البلد العربي.

وقال الموقع نقلًا عن مصادر عسكرية واستخباراتية، إن روسيا أرسلت 3 سفن حربية ضمن حشود مشتركة مع جيش النظام السوري والقوات الإيرانية لمهاجمة إدلب التي يسيطر عليها ما بين 60-70 ألفَ مقاتل من هيئة تحرير الشام (القاعدة سابقًا).

وأشار الموقع -في تقرير نشره أمس السبت- إلى أن حزب الله الشيعي اللبناني قرَّر عدم المشاركة في معركة إدلب وذلك للمرة الأولى في تاريخ الحرب الأهلية السورية التي شارك بها بفاعلية منذ بدايتها، وخاصة في الهجوم الأخير ضد معاقل المعارضة جنوب سوريا.

وقال التقرير”أكدت مصادر عسكرية واستخباراتية خاصة، أن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله رأى أن قواته نالت ما فيه الكفاية، وقرَّر عصيان أوامر طهران بإرسال مقاتلي الحزب إلى إدلب وجبهات عسكرية أخرى في سوريا.”

وأضاف” هذا التمرّد من قبل الحليف الأقوى لإيران يعتبر مصدر قلقٍ عميقٍ في أوساط مسؤولي إستراتيجية الحرب في طهران، ولكن -حتى الآن- لم يعرف تأثيره الكامل (…) وقد أكدت المصادر أن نصرالله يقوم بسحب قواته من سوريا وإعادتهم لبلادهم وأنه لم يعد على استعداد لإرسال المزيد من مقاتليه إلى الجبهة السورية.”

ولم يتسنَّ -على الفور- التأكد من هذه المزاعم الإسرائيلية؛ خاصة وأن المحللين يعتبرون أن حزب الله أداة إيرانية، يطيع الأوامر التي يتلقاها من طهران ولا يمكنه التمرّد عليها.