مجلس الأمن يحذر النظام السوري من استخدام الأسلحة الكيميائية في إدلب

أبدت رئيسة مجلس الأمن الدولي، السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة كارين بيرس، مخاوفها من إمكانية شنّ نظام الأسد هجومًا كيميائيًا جديدًا على محافظة إدلب، شمال شرقي سوريا.

وقالت بيرس، اليوم الأربعاء، إنه “ليست لديها معلومات قابلة للنشر بهذا الخصوص، إلا أن ما قام ويقوم به نظام الأسد في مناطق أخرى، وسماح روسيا بتلك الممارسات، ينذر بتعرض إدلب لهجوم كيميائي”.

وشددت على ضرورة أن تضطلع بريطانيا إلى جانب فرنسا والولايات المتحدة، وتجديد تعهداتها الدولية بدعم حظر استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، في إشارة إلى إنذار أطلقته الدول الثلاث، للنظام السوري هددت فيه بـ”رد مناسب” على أي استخدام آخر لتلك الأسلحة.

وأصدرت الدول الثلاثاء إنذارًا بمناسبة الذكرى الخامسة لهجوم كيميائي استهدف الغوطة الشرقية بريف دمشق، أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص، وإصابة آلاف آخرين، معظمهم من النساء والأطفال.