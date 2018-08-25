استدعاء صحفي مقرب من حزب الله هدد “بقطع أرجل” السفير السعودي في لبنان (فيديو)

قال صحفي لبناني مقرب من حزب الله اللبناني، ويعمل مراسلًا لقناة العالم الإيرانية اليوم السبت، إنّه تم استدعاؤه من قبل فرع أمني على خلفية تهديده السفير السعودي في بيروت، وليد البخاري.

ونشر الصحفي حسين مرتضى، مقطعًا مصورًا تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد استدعائه من قبل فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني، على خلفية تهديد للسفير السعودي عبر مقطع مصور نشر مؤخرًا.

وكان المراسل للقناة الإيرانية، والذي عمل أيضًا مديرًا لمكتبها في دمشق، قد هدد في التسجيل السابق بـ”قطع أرجل” السفير السعودي، وليد البخاري، في حال استمر بما سماه “إثارة الفتنة” في لبنان، حسب زعمه.