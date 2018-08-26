وزير الدفاع الإيراني يصل سوريا قبيل زيارة المعلم لموسكو

وصل وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي إلى سوريا ،اليوم الأحد، لعقد اجتماعات مع “مسؤولين دفاعيين وعسكريين كبار”، وفق وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء.

وتدعم إيران قوات الحكومة السورية في الحرب الأهلية المندلعة في البلاد.

ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية السوري وليد المعلم موسكو في نهاية الشهر الجاري.

ويعتقد على نطاق واسع أن روسيا تضغط على إيران لسحب مقاتليها وميليشياتها الطائفية من سوريا.

ومع تشديد الجيش السوري قبضته على معظم الأراضي السورية، وانحسار قوة الفصائل السورية المسلحة، بدأت أجندات روسيا وإيران بالافتراق، ففي حين تبحث موسكو عن مصالح استراتيجية تعززها عملية سياسية مرتقبة، فإن مشروع إيران، بحسب محللين، هو “طائفي” بالدرجة الأولى، ويصعب عليها أن تقبل المغادرة بعد “التضحيات الجسيمة” التي قدّمتها.