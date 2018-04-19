وزير الدفاع الإيراني يلتقي قادة ميليشيات الحشد الشعبي في بغداد

التقى وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، اليوم الخميس، عددًا من قادة ميليشيات الحشد الشعبي العراقي بالعاصمة بغداد، في إطار زيارة يقوم بها للبلاد، بدأت أمس الأربعاء.

وقالت وكالة أنباء “إيلنا” الإيرانية، إن “العميد أمير حاتمي التقى اليوم قادة الحشد الشعبي العراقي، بينهم أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد، والنائب أحمدي الأسدي المتحدث باسم الهيئة، والمرشح عن قائمة الفتح التي تضم مجموعة من الفصائل الشيعية المسلحة”.

وأشاد المهندس بما أسماه بـ “دور المرشد علي خامنئي والمرجعيات الشيعية في تحقيق النصر على تنظيم داعش بالعراق”، معتبرًا، أن ما تحقق في العراق هو انتصار لمحور المقاومة الذي تقوده إيران.

بدوره، قال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، إن إيران تقف إلى جانب العراق في محاربة داعش حتى اقتلاعه من جذوره.

كما التقى وزير الداخلية العراقي والقيادي في منظمة بدر الشيعية قاسم الأعرجي، وزير الدفاع الإيراني، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.

ونقلت وكالة أنباء “تسنيم” عن الأعرجي قوله: “سعداء جدًا لأن الشعب العراقي وبتضحياته وشجاعته والتزامًا بفتوى المرجعية ودعم إيران، استطاع التغلب على داعش”.

وأثنى الأعرجي على خامنئي، وقال: إن “دور قائد الثورة الإسلامية الإيرانية في إفشال مخططات أعداء الإسلام مهم، ونشكر سماحته على قيادته وتوجيهاته الحكيمة”.

بدوره، قال وزير الدفاع الإيراني: إن “فترة محاربة داعش كانت مليئة بالدروس، ونحن والعراق ميّزنا أصدقاءنا عن أعدائنا”، مضيفًا، أن “البعض ادعوا محاربة الإرهاب، لكنهم دعموه وأداروه في حقيقة الأمر”.