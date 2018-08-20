حركة فتح: حماس أداة أمريكا وإسرائيل لتمرير صفقة القرن

اتهم الناطق الرسمي باسم حركة فتح أسامة القواسمي، حركة حماس، بأنها “الأداة” التي تستخدمها أمريكا وإسرائيل، “لتمرير صفقة القرن بطريقة التفافية، من خلال بوابة المساعدات الإنسانية والحل الاقتصادي”.

واعتبر القواسمي في تصريح لـ”إرم نيوز”، أن “تصريحات حركة حماس بأنها لن تقدم أثمانًا سياسية مقابل التهدئة، ما هي إلا كذب وتطبيل وخداع للشعب الفلسطيني في قطاع غزة”، مشيرًا إلى أن “فشل أمريكا بتمرير صفقة القرن من خلال منظمة التحرير الفلسطينية، دفعها لاختيار حركة حماس لتمرير الصفقة”.

وأضاف: “لسنا ضد المساعدات الإنسانية إذا كانت من بوابة الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين، وهي منظمة التحرير الفلسطينية، ولا يمكن التعامل مع غزة والضفة بشكل منفصل”.

وشدد على أن “حركة فتح والرئاسة الفلسطينية لن تكون جسرًا من أجل تحقيق صفقة القرن”، مؤكدًا أن “إنهاء الانقسام وتمكين الحكومة، هو البوابة الأساسية للخروج من أزمات غزة الإنسانية”.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قال السبت الماضي إن “أي مساعدات تأتي لقطاع غزة يجب أن تمر عبر السلطة الفلسطينية”.

وأضاف عباس خلال كلمته في ختام دورة المجلس المركزي لمنظمة التحرير التي انعقدت في رام الله، أن “أي شيء أو مساعدات يجب أن تأتي للسلطة، ونحن نوجهها إلى غزة”.