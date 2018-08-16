السيسي وماكرون يشددان على ضرورة نزع فتيل التصعيد في غزة

شدد الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والمصري عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، على ضرورة الإسراع في نزع فتيل التصعيد وتأمين دعم إنساني في غزة.

وأورد الإليزيه، في بيان صحفي، أن ماكرون أشاد بالجهود المصرية للمضي قدمًا في المصالحة بين الفلسطينيين وضمان هدنة في غزة وتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين، وفق فرانس برس.

وبحث الرئيسان أيضًا الوضع في ليبيا والجهود التي تبذلها مصر وفرنسا لمواكبة العملية السياسية التي تدعمها الامم المتحدة تمهيدًا لإجراء انتخابات في كانون الأول/ديسمبر.