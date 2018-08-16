مقتل مجندة إسرائيلية في عملية دهس غرب مدينة نابلس (صور)

لقيت مجندة إسرائيلية، مساء الخميس، حتفها في عملية دهس، قرب مستوطنة “حافات جلعاد” غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت قناة “كان” الإسرائيلية أن “مجندة إسرائيلية تعرضت للدهس وأصيبت بجروح خطيرة، ليتم الإعلان عن مصرعها فيما بعد، فيما تمكن منفذ عملية الدهس من الفرار”.

وأضافت القناة الإسرائيلية أن يوسي داجان، رئيس المجلس الإقليمي للضفة الغربية، وصل إلى مكان الحادث، وسط حراسة أمنية مشددة.

ووفقًا للقناة ذاتها، انتشرت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس وأغلقت المداخل والمخارج المؤدية إليها، ونصبت الحواجز في الطرقات بحثًا عن المنفذ.