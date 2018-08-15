لمواجهة “المخاطر المحيطة”.. نتنياهو يقرر زيادة ميزانية الجيش الإسرائيلي

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيادة موازنة وزارة الدفاع الإسرائيلية، من أجل استكمال السياج الأمني و الجدر الأمنية العازلة، رغم الحديث عن قرب التوصل لاتفاق هدنة طويل الأمد مع حركة حماس في غزة.

وأفادت القناة العبرية العاشرة، مساء اليوم الأربعاء، أن نتنياهو اقترح على “الكابينيت” الإسرائيلي ، الخطة الأمنية “2030”، والتي تقضي بزيادة الميزانية الأمنية للجيش الإسرائيلي، لمواجهة التهديدات والمخاطر التي تحيط بإسرائيل.

ووفقًا للقناة العاشرة، فإن زيادة الميزانية الخاصة بالجيش تهدف إلى “تعزيز المضادات الجوية، لمواجهة الصواريخ والقذائف، واستكمال الجدر العازلة، والقدرات التقنية، وتقنيات السايبر، وتعزيز قدرات الجبهة الداخلية الإسرائيلية”.

وأضافت القناة الإسرائيلية بأن نتنياهو سيزيد الميزانية الأمنية بما يوازي 2-3% من “الناتج القومي”، بهدف استكمال الجدر العازلة أو السياجات الأمنية العازلة مع إسرائيل.