حماس: لقاءات مصر مع الفصائل الفلسطينية تتركز حول “التهدئة” 

كشف القيادي في حركة حماس يحيى موسى، أن اللقاءات التي تعقدها مصر مع الفصائل الفلسطينية في القاهرة، تتركز حول “التهدئة” المرتقبة في قطاع غزة.

وأوضح موسى في حديث خاص لـ “إرم نيوز”، “أن دعوة القاهرة لكل الفصائل الفلسطينية على اختلاف أشكالها، يأتي في سياق أن مصر تود أن تضع الفصائل العاملة في الميدان بآخر المستجدات التي تم التوصل إليها بخصوص إبرام تهدئة مع الجانب الإسرائيلي”.

وأضاف موسى، أن “القيادة السياسية في إسرائيل اتخذت قرار فتح معبر كرم أبو سالم وتوسيع مساحة الصيد، بهدف توفير أجواء تحقق الهدوء وتساهم في التوصل لاتفاق تهدئة”.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد تلقت دعوة من مصر، لحضور لقاءات تتركز حول الملفات الفلسطينية العالقة أبرزها “التهدئة” و”المصالحة”، حيث خرجت الوفود الفصائلية اليوم عبر منفذ رفح البري باتجاه القاهرة.

في السياق ذاته، قال المحلل السياسي إبراهيم بركات، إن “الأجواء المتوفرة الآن تظهر إرهاصات التوصل لاتفاق بين حركة حماس وإسرائيل، خاصة أن مصر دعت كل الفصائل الفلسطينية حتى الصغيرة منها لحضور اللقاءات التشاورية، والخروج بموقف فلسطيني موحد تجمع عليه كافة الفصائل”.

وأضاف بركات لـ “إرم نيوز”، أن “الوضع الميداني المستقر نسبيًا على الحدود الشرقية لقطاع غزة، والتراجع في كثافة إطلاق البالونات الحارقة والطائرات الورقية، وما تبعها من قرارت إسرائيلية تتمثل في فتح معبر كرم أبو سالم بدءًا من الغد، تؤكد وجود توافق مبدئي”.