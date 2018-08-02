حركة حماس: وفد قيادي من الضفة والخارج يصل غزة اليوم

قالت حركة حماس، إن وفدًا قياديًا من الضفة الغربية وخارج فلسطين، سيصل قطاع غزة، في وقت لاحق اليوم الخميس، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وأكد فوزي برهوم، المتحدث باسم الحركة، في تصريح صحفي، أن “الوفد سيصل غزة؛ للتشاور في قضايا تهم شعبنا الفلسطيني، وعلى رأسها تحقيق الوحدة الوطنية والمصالحة وإنهاء حصار غزة”.

ووجّه برهوم، شكره لـ”الجهود التي بُذلت –وما زالت- من أجل إنهاء الحصار عن غزة، خصوصًا الجهود المصرية، في التخفيف عن أبناء الشعب الفلسطيني، والوصول للمصالحة على قاعدة تطبيق ما تم الاتفاق عليه مسبقًا”.

وأشار إلى أن رغبة حماس تتمثل “بالوصول مع الفصائل كافة إلى نظام سياسي واحد، يشمل الكل الوطني”.