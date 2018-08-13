وفود من الفصائل الفلسطينية تصل القاهرة خلال أيام لبحث التهدئة والمصالحة

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب إن الفصائل الفلسطينية تلقت دعوة من الجانب المصري؛ من أجل المناقشة في الشأن الداخلي الفلسطيني.

وأشار حبيب في تصريح لـ”إرم نيوز”، إلى أن الفصائل ستناقش بحث الملفات الفلسطينية العالقة كالمصالحة وملف التهدئة، مشيدًا بالدور المصري “في خدمة القضية الفلسطينية وإنهاء الخلافات بين القيادات من أجل إتمام المصالحة”.

وأضاف قائلًا: “نتمنى أن تكون هذه الدعوة مقدمة جيدة وإيجابية حول إنهاء الخلاف بين فتح وحماس وإتمام المصالحة”، مرجحًا مغادرة الفصائل الفلسطينية يوم غدٍ إلى القاهرة من أجل اجتماع هناك.

من جهة أخرى، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول: إن “هناك تحركات وتوجهات مصرية لدعوة الفصائل الفلسطينية لحضور اجتماعات في القاهرة؛ بهدف وضعها في آخر التطورات لبلورة موقف فلسطيني موحد”.

وأضاف الغول في حديث لـ”إرم نيوز” أن “القاهرة ستدعو الفصائل الفلسطينية ولكن لم تحدد المواعيد والتفاصيل بعد”، معربًا عن أمله بنجاح التحركات المصرية “التي تدعو إلى التفاؤل”، حسب قوله.

بدوره، أعلن عاطف أبو سيف، الناطق باسم حركة فتح، الاتفاق مع المصريين على دعوة الفصائل الفلسطينية؛ بهدف “خلق حالة من الإجماع الوطني الفلسطيني”.

وبيّن أبو سيف: “لم نغلق باب الأمل ولكننا ننظر بإيجابية للدور المصري، نتمنى أن تستجيب حركة حماس للجهود المصرية المبذولة بتنفيذ اتفاق 2015 وإعطاء حكومة التوافق حقها لتمارس مهامها”.

وأضاف: “لا يمكن القبول بأدنى من هذا السقف الزمني من أجل إتمام المصالحة، كل ما نريده هو تقديم ضمانات وطنية تضمن تنفيذ الاتفاق”.

وكان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل قال، في حديث سابق لـ”إرم نيوز”: إنه تم الاتفاق على رؤية فلسطينية مشتركة للمصالحة بين كافة الفصائل الفلسطينية.

وأكد المدلل أن الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس كونت رؤية فلسطينية مشتركة للمصالحة، وتم تقديمها من أجل إيصالها للمصريين.