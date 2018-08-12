القضاء العراقي يحدد السقف الزمني للطعن بنتائج الانتخابات

حدد المجلس القضائي الأعلى في العراق، اليوم الأحد، السقف الزمني لحسم الطعون المقدمة بنتائج الانتخابات البرلمانية.

وقال المجلس في بيان، أن على المشتكي غير المقتنع بقرار المفوضية العليا للانتخابات بهذا الخصوص التقدم باستئناف إلى الهيئة القضائية للانتخابات.

ومن المتوقع أن تصادق المحكمة الاتحادية بشكل نهائي على نتائج الانتخابات بعد عيد الأضحى.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الخميس الماضي، النتائج النهائية للعد والفرز اليدوي لمحطات الاقتراع التي وردت بشأنها شكاوى وطعون رسمية، حيث جاءت النتائج متطابقة مع نتائج العد والفرز الإلكتروني في 13 محافظة، ولم يحصل تغيير سوى 3 مرشحين من داخل الكيان السياسي نفسه، وتغيير واحد في المقاعد من تحالف بغداد وذهابه لتحالف الفتح ضمن المقاعد المخصصة للعاصمة بغداد.

وأثارت نتائج الانتخابات البرلمانية -التي حظيت بنسبة مشاركة شعبيىة منخفضة- جدلاً واسعاً في البلاد، إذ استدعى الأمر عقد جلسة طارئة للبرلمان في الـ 6 من يونيو صوَّت خلالها على مقترح التعديل الثالث لقانون انتخابات البرلمان الذي تضمن إعادة العد والفرز اليدوي لكل المراكز الانتخابية وانتداب 9 قضاة لإدارة مفوضية الانتخابات.