مسؤول إيراني يهاجم التزام العراق بالعقوبات الأمريكية

هاجم نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية، بيدرام سلطاني، التزام الحكومة العراقية بالعقوبات الأمريكية ضد إيران، معتبرًا أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع الدولار وانهيار العملة الإيرانية.

وقال بيدرام سلطاني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على “تويتر” اليوم السبت، إن “أحد أسباب صعود الدولار الأمريكي هو تعاون الحكومة العراقية مع العقوبات الأمريكية ضد إيران”.

وأضاف سلطاني أن “التزام الحكومة العراقية بتطبيق العقوبات سيؤدي إلى خفض دخول الدولار من العراق إلى إيران”.

وانتقد سلطاني في تغريدته التزام العراق بالعقوبات الأمريكية، قائلًا: “كيف يتصرف بلد صديق وأخ هكذا، ماذا نتوقع من الدول الأخرى؟!”.

وتساءل المسؤول الإيراني في نهاية تغريدة عن الفائز الحقيقي في العلاقة بين العراق وإيران.

وتُعد إيران البلد الثاني بعد تركيا من حيث حجم التبادلات التجارية مع العراق، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران خلال العام 2017 نحو 6,7 مليار دولار، بينها 77 مليون دولار فقط هي قيمة صادرات بغداد إلى طهران.

وقررت السلطات العراقية إيقاف استيراد السيارات الإيرانية، خوفًا من تأثر أسواقها بالعقوبات الأمريكية.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد قال الثلاثاء الماضي، إنه مضطر للالتزام بالعقوبات الأميركية على الرغم من عدم “تعاطفه” معها.