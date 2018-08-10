شهيدان وعشرات الإصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جمعة “لغزة الحرية والحياة”

استشهد فلسطينيان وأصيب 29 آخرون برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في جمعة “لغزة الحرية والحياة” على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة استشهاد المتطوع في الإسعاف عبدالله القططي، وسعيد العالول (55 عامًا) متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب 29 مواطنًا بجراح مختلفة شرق قطاع غزة.

وذكر موقع 0404 العبري أنه ومنذ ساعات الصباح حتى الآن اشتعل 12 حريقًا في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

ووفقًا للموقع، فإن دبابة إسرائيلية تابعة للجيش هاجمت نقطة مراقبة تابعة لحركة حماس في غزة.

وبلغ إجمالي عدد شهداء مسيرات العودة منذ 30 مارس/ آذار الماضي 159 شهيدًا، ونحو 17258 إصابة بجراح مختلفة واختناق بالغاز.