استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة

استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، خلال احتجاجات وقعت شرق مدينة غزة قرب الحدود مع الأراضي المحتلة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، في بيان: “استشهد أحمد يحيى عطا الله ياغي (25 عامًا) برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي (قرب السياج الحدودي) شرق مدينة غزة”.

وذكر القدرة أن حصيلة مظاهرات اليوم هي “شهيد و220 إصابة مختلفة بينها 90 بالرصاص الحي لقوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الفعاليات السلمية في الجمعة التاسعة عشرة من مسيرة العودة وكسر الحصار في المناطق الشرقية (الحدودية) لقطاع غزة”.

وأوضح أن 90 جريحًا نُقلوا إلى مستشفيات القطاع المختلفة لتلقي العلاج ومن بينهم عدة إصابات في حالة خطرة، فيما عولج الباقون ميدانيًا.

وشارك آلاف الفلسطينيين في احتجاجات “مسيرات العودة” بعد ظهر الجمعة، ومن بينهم رئيس حركة حماس إسماعيل هنية وعدد من أعضاء المكتب السياسي للحركة من الخارج الذين وصلوا، مساء الخميس، إلى قطاع غزة، وفق فرانس برس.

وقال حسام بدران، عضو المكتب السياسي والمقيم في قطر في كلمة أمام آلاف المتظاهرين شرق مدينة غزة: إن “مسيرات العودة ستستمر حتى كسر الحصار” الإسرائيلي المفروض منذ 2006.