إسرائيل تصدر تعليمات بعودة الحياة الطبيعية لمستوطنات محيط غزة

أصدرت قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل، اليوم الجمعة، تعليمات جديدة لمستوطني محيط قطاع غزة بالعودة لحياتهم الطبيعية بشكل جزئي، بعد الحديث عن اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة حماس.

ومن ضمن التعليمات الجديدة، عودة الحياة إلى وضعها الطبيعي بشكل جزئي في المناطق الأقرب إلى القطاع، وبشكل كلي في المناطق الأبعد.

وتضمنت التعليمات أيضًا عودة عمل خط القطار بين عسقلان وسديروت، فيما سيبقى شاطئ “زيكيم” شمال غزة مغلقًا.

وتأتي هذه التعليمات، بعد ليلة وصفتها الجبهة بالهادئة، حسبما ذكرت شبكة “كان” الإخبارية العبرية.

وستنتظم الدراسة داخل الملاجئ فيما يسمى “المجلس الإقليمي-أشكول” الذي يضم المستوطنات في جنوب-شرق قطاع غزة.

وقالت الشبكة الإخبارية، إن الحياة ستعود بشكل كامل في مستوطنات وسط النقب.

وقال مسؤولون أمنيون إسرائيليون، إن الحديث لا يدور عن وقف لإطلاق النار بين الطرفين (على أساس اتفاق)، بل عن امتناعهما عن إطلاق النار على أساس “الهدوء مقابل الهدوء”.

وأضاف المسؤولون أنهم سيعملون على الحفاظ على هذه المعادلة.

وقالت الأجهزة الأمنية إن “امتحان الهدوء سيكون اليوم الجمعة على الجدار”، في إشارة إلى تظاهرات مسيرة العودة التي تنظم كل يوم جمعة باتجاه السياج المحيط بقطاع غزة.

وأضافت أن “كل حدث قد يؤدي إلى جولة عنف جديدة قد تكون أقسى من سابقتها، لذلك ستبقى حالة التأهب قائمة في غلاف غزة وفي مستوطنات الجنوب”.

وكان مصدر فلسطيني مطلع، قد قال، مساء أمس الخميس، إن الفصائل الفلسطينية وإسرائيل توصلتا لتفاهمات تقتضي بعودة حالة الهدوء لقطاع غزة، وذلك بوساطة مصرية، حيث بدأ تنفيذها بحلول الساعة 45: 22 بتوقيت فلسطين (45 :19 ت.غ).

وبدأت جولة التصعيد الأخيرة بين إسرائيل وفصائل المقاومة بغزة، في أعقاب قتل الجيش الإسرائيلي عنصرين من الجناح العسكري لحركة حماس خلال تدريب، الثلاثاء الماضي.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن 180 قذيفة صاروخية أطلقت من غزة باتجاه البلدات الإسرائيلية المحاذية، اعترضت القبة الحديدية 30 منها، فيما سقط معظم الباقي في مناطق مفتوحة.