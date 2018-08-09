مصادر: حماس وإسرائيل تتوصلان لهدنة في غزة برعاية مصرية

توصلت الفصائل الفلسطينية إلى تهدئة مع إسرائيل بوساطة مصرية، يبدأ تنفيذها بحلول الساعة 19:45 بتوقيت غرينتش، بحسب مصدر فلسطيني.

ونقلت وكالة الأناضول عن المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، نبأ الهدنة دون الكشف عن تفاصيلها.

كما نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين فلسطينيين، لم تكشف هويتهما، نبأ التوصل إلى هدنة، وذكرت أن “أحد المسؤولين، وهو مطلع على محادثات التهدئة، التي تتوسط فيها مصر، قال إن الاتفاق سيسري اعتبارًا من الساعة 20:45 بتوقيت غرينتش”.

في المقابل، أعلن مجلس الوزراء السياسي – الأمني الإسرائيلي “الكابينت”، مساء اليوم الخميس، عقب اجتماعه لمدة ثلاث ساعات ونصف الساعة، أنه قرر مواصلة العمل العسكري في قطاع غزة، بحسب مواقع عبرية لم تتطرق لنبأ الهدنة.

واستشهد 5 فلسطينيين بينهم امرأة حامل وطفلتها خلال اليومين الماضيين؛ نتيجة قصف طائرات الاحتلال مواقع مختلفة بغزة، في الوقت الذي يدور فيه حديث عن سعي مصري لعقد هدنة طويلة الأمد مقابل تخفيف الحصار عن القطاع.