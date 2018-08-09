الكابينت الإسرائيلي يأمر الجيش بمواصلة العمل العسكري في غزة

قرر مجلس الوزراء السياسي – الأمني الإسرائيلي “الكابينت”، مساء الخميس، مواصلة العمل العسكري في قطاع غزة.

وعقد المجلس اجتماعه في مقر القيرية في “تل أبيب”، حيث قال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: إن “الحكومة أمرت الجيش الإسرائيلي بمواصلة العمل بالقوة ضد العناصر الإرهابية”.

ووفقًا للقناة الإسرائيلية السابعة، فإن اجتماع المجلس الوزاري المصغر استمر لمدة ثلاث ساعات ونصف الساعة.

وفي ذات السياق، زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد رونين مانليس، أن “الجيش الإسرائيلي هاجم أهدافًا استراتيجية، بما في ذلك الأنفاق تحت الأرض والأنفاق البحرية والمقر الرئيسي ومواقع إنتاج الأسلحة والمزيد”.

وأضاف مانليس: “إنه يجب على حركة حماس أن تفهم أن قرارها بعرقلة الوضع في قطاع غزة هو بمثابة لعب بالنار”، على حد زعمه.

واستشهد 5 فلسطينيين بينهم امرأة حامل وطفلتها خلال اليومين الماضيين؛ نتيجة قصف طائرات الاحتلال مواقع مختلفة بغزة، في الوقت الذي يدور فيه حديث عن سعي مصري لعقد هدنة طويلة الأمد مقابل تخفيف الحصار عن القطاع.