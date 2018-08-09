المرصد: الجيش السوري يقصف مناطق في إدلب تمهيدًا لشن هجوم أوسع

المصدر: أ ف ب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الجيش السوري الحكومي قصف، اليوم الخميس، مواقع للفصائل المقاتلة والمعارضة في محافظة إدلب، بالتزامن مع وصول تعزيزات تمهيدًا لبدء هجومها المتوقع عليها.

وقال المرصد، إن القصف بالمدفعية والصواريخ استهدف مناطق حول بلدة جسر الشغور الرئيسة في الجزء الجنوبي الغربي من المحافظة.

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن، “أن القصف يأتي تحضيرًا لعمل عسكري قد تنفذه قوات النظام”، مشيرًا إلى عدم تحقق تقدم بعد.

وبيّن المرصد “أن القصف ترافق مع إرسال قوات النظام تعزيزات عسكرية تتضمن عتادًا وجنودًا وآليات وذخيرة منذُ يوم الثلاثاء الماضي”.

وستتوزع التعزيزات على 3 جبهات في محافظة اللاذقية المجاورة لجسر الشغور غربًا وفي سهل الغاب الذي يقع إلى الجنوب من إدلب بالاضافة الى مناطق تقع جنوب شرق المحافظة والتي يسيطر عليها النظام.

وأكد الرئيس السوري بشار الأسد في أواخر شهر تموز/يوليو الماضي، أن الأولوية الحالية للنظام هي استعادة السيطرة على محافظة إدلب التي تسيطر هيئة تحرير الشام على نحو 60% منها، بينما تتواجد فصائل إسلامية أخرى في بقية المناطق وتنتشر قوات النظام في ريفها الجنوبي الشرقي.

ومنذ اندلاع النزاع، يكرر النظام رغبته باستعادة السيطرة على كامل الأراضي السورية، وتمكنت القوات النظامية بمساعدة حليفتها روسيا من استعادة السيطرة على مناطق واسعة في البلاد عبر عمليات عسكرية أو إثر إبرام اتفاقات “مصالحة”.

وشكلت إدلب وجهة لعشرات الآلاف من المقاتلين الذين رفضوا اتفاقات تسوية مع النظام، وخوفًا من إبرام اتفاقات مماثلة مع النظام، أعلنت فصائل المعارضة السورية اعتقال العشرات في شمال غرب سوريا، قالت إنهم “من دعاة المصالحة” للاشتباه في تعاملهم مع نظام الرئيس بشار الأسد.

وأعلن المرصد أن الاعتقالات التي جرت طالت نحو 100 شخص خلال هذا الأسبوع.