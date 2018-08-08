مع تأهب النظام للمعركة.. تحذير أممي من تشريد 700 ألف سوري في إدلب

حذر تقرير شهري صادر عن مجموعة من وكالات الإغاثة التي تقودها الأمم المتحدة، من أن هجومًا مرتقبًا للحكومة السورية على مقاتلي المعارضة في محافظة إدلب، قد يشرد ما يربو على 700 ألف شخص، أي أكثر بكثير من المشردين بسبب المعركة التي دارت جنوب غرب سوريا في الآونة الأخيرة.

وانتهت معارك كثيرة في سوريا باتفاقات تقضي برحيل مقاتلي المعارضة وأسرهم إلى إدلب، حيث تسبب تدفق النازحين في زيادة تعداد المحافظة إلى قرابة المثلين، أي أنه وصل إلى نحو 2.5 مليون نسمة، وفق رويترز.

وقالت الأمم المتحدة إن “إدلب أصبحت أرضًا لتكديس النازحين”.

وجاء في نشرة “هيلث كلستر” الشهرية التي تنشرها مجموعة من وكالات الإغاثة المعنية في الصحة، في مقدمتها منظمة الصحة العالمية أن “عمال الإغاثة يتأهبون لمعركة إدلب”.

وأضاف التقرير أنه “من المتوقع أن يسفر تصاعد الأعمال العدائية في الشمال الغربي خلال الفترة المقبلة، عن تشريد بين 250 ألفًا و700 ألف شخص في إدلب والمناطق المحيطة”.

وأفاد التقرير بأن “184 ألف شخص نزحوا بسبب معركة في الجنوب، واتفاقات لاحقة على إنهاء القتال هناك في الفترة من منتصف يونيو/حزيران إلى نهاية يوليو تموز”، موضحًا أن “ما يربو على 10 آلاف من بين النازحين ذهبوا إلى إدلب ومحافظة حلب الشمالية”.