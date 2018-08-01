المريخ السوداني يقترب من ثُمن نهائي البطولة العربية بتغلبه على الجيش السوري (فيديو)

اقترب المريخ السوداني، خطوة من التأهل إلى دور الـ 16 (ثُمن النهائي) للبطولة العربية للأندية لكرة القدم، بتغلبه على مضيفه الجيش السوري بثلاثة أهداف لهدف في ذهاب دور الـ32 للبطولة.

وبادر الجيش السوري بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 22 عن طريق محمد فارس أرناؤوط، إلا أن المريخ أدرك التعادل عبر محمد عبد الرحمن يوسف في الدقيقة 34.

وبعدها بدقيقة أضاف مجيد سومانا الهدف الثاني للمريخ ليخرج متقدمًا من شوط المباراة الأول بهدفين لهدف.

وازدادت الإثارة خلال شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه الجيش عن تسجيل التعادل، كثّف لاعبو المريخ من هجماتهم في محاولة لمضاعفة النتيجة.

ومع حلول الدقيقة 60 أضاف يوسف الهدف الثاني له، والثالث للمريخ، لتنتهي المواجهة بفوز الضيوف بثلاثة أهداف لهدف.

وللتأهل إلى ثُمن النهائي، يكفي المريخ الفوز، أو التعادل بأي نتيجة، أو الهزيمة بفارق هدف، أو هدفين، بشرط أن تكون أقل من 3-1.