مع قرب إعلان نتائج الفرز اليدوي.. دعوة أممية لتشكيل حكومة عراقية وطنية

دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق السياسيين إلى تشكيل حكومة وطنية غير طائفية يقودها رئيس وزراء قوي ومتمكن، تعطي الأولوية للإصلاحات السياسية وخلق فرص العمل، وتحقيق المصالحة، والعدالة والمساواة.

وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، يان كوبيتش، في إحاطة قدّمها لمجلس الأمن، اليوم الأربعاء، “إنني أحث القادة السياسيين على الاستماع إلى صوت الشعب، وتسريع عملية تشكيل حكومة وطنية غير طائفية تشمل الجميع، وتضع جميع التشكيلات المسلحة تحت السيطرة الصارمة للدولة، وإنهاء دور الميليشيات والعصابات الإجرامية.

ويأتي حديث كوبيتش مع قرب إعلان القضاء العراقي نتائج العد والفرز اليدوي بعد انتهائها قبل يومين، وسط توقعات بعدم تغيّر النتائج بشكل لافت.

ومن المتوقع إعلان الكتلة البرلمانية الأكبر بعد إعلان نتائج العد والفرز اليدوي، خاصة بعد تكثيف الكتل السياسية لقاءاتها خلال الأيام الماضية، لتقديم مرشحين للمناصب المهمة كرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والبرلمان.

واعتبر كوبيتش الإقبال المنخفض على انتخابات مايو/ أيار الماضي رسالة قوية لعدم رضا المواطنين على الوضع الحالي في إدارة الشؤون العامة، مشيرًا إلى أن الوضع زاد تعقيدًا بسبب المظاهرات التي كان أغلب المشاركين فيها من الشباب الذين يشكون من نقص الخدمات الأساسية والنقص في الكهرباء وانعدام فرص العمل.

ولفت إلى أن المحتجين ينتقدون الحكومات المتعاقبة؛ بسبب تجاهل احتياجاتهم وهم محبطون بشكل متزايد من القادة السياسيين السابقين.