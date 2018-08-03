الخرطوم تُعلن الموعد النهائي لتوقيع اتفاق تقاسم السلطة في جنوب السودان

أكملت السودان الترتيبات كافة للتوقيع في العاصمة الخرطوم، على اتفاق تقاسم السلطة بين الحكومة وفصائل المعارضة بجنوب السودان، يوم الأحد المقبل.

وأكد وزير خارجية السودان الدرديري محمد أحمد اكتمال الترتيبات بالعاصمة السودانية الخرطوم؛ للتوقيع على اتفاق تقاسم السلطة بين الحكومة وفصائل المعارضة في جنوب السودان، بعد غدٍ الأحد.

جاء ذلك في تصريحات الدرديري للصحفيين بمدينة جوبا عاصمة جنوب السودان، التي وصلها صبيحة الجمعة؛ لإجراء مشاورات ختامية مع الرئيس سلفاكير .

وقال إن “توقيع السلام مؤكد، الأحد المقبل، بقاعة الصداقة بالخرطوم، بمشاركة عدد من رؤساء الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا (إيغاد)”.

من جانبها، أعلنت جبهة الخلاص الوطني المعارضة المسلحة، بقيادة الجنرال “توماس شريلو”، يوم أمس الخميس، رفض التوقيع النهائي على الاتفاق، بحسب بيان صادر عنها.

وفي يوم 25 من شهر يوليو/تموز الماضي، وقعت الحكومة والمعارضة المسلحة الموالية لريك مشار، في العاصمة السودانية الخرطوم، بالأحرف الأولى على اتفاق تقسيم السلطة، وسط تحفظ مجموعات معارضة أخرى.

وانفصلت جنوب السودان عن الخرطوم عبر استفتاء شعبي عام 2011، وتُعاني من حرب أهلية بين الحكومة وحركات معارضة، أبرزها الموالية لـ”مشار”، منذُ عام 2013.