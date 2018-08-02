السودان.. مقتل 3 فتيات بانهيار جزء من مبنى مدرسة

المصدر: أ ف ب

قالت وسائل إعلام رسمية في السودان، إن ثلاث فتيات لقين حتفهن وأصيبت أربع أخريات بجروح أمس الأربعاء، إثر انهيار جزء من مبنى مدرستهن في مدينة أم درمان على الضفة الغربية من نهر النيل.

وكشفت وكالة السودان للأنباء الرسمية (سونا)، عن “مقتل ثلاث فتيات في المدرسة الابتدائية وإصابة أربع أخريات إثر انهيار جزء من مبنى المدرسة”.

ولم توضح الوكالة تاريخ تشييد المبنى، غير أنه من الشائع التغافل عن معايير السلامة في البناء بالسودان، حيث تمثّل هذه المشكلة مصدر قلق كبير.

ولقي مدرّس حتفه العام الماضي في أم درمان أيضًا في حادثة انهيار مبنى مدرسة أخرى.