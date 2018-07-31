بلاغ عن قنبلة يجبر طائرة تركية على الهبوط في الخرطوم

هبطت طائرة تركية اضطراريًا بمطار الخرطوم، بعد أن تلقى قائدها بلاغًا كاذبًا بوجود قنبلة على متنها، وفق ما أعلن، الاثنين، مركز الملاحة الجوية بمطار الخرطوم.

وقال الناطق باسم مطار الخرطوم، محمد المهدي نصر، في بيان إنه “في تمام الساعة 17.05 بتوقيت غرينتش تلقى مركز الملاحة الجوية اتصالًا من قائد طائرة تركية طراز بوينغ 900-737 يفيد بأنه تلقى رسالة من مجهول تفيد بوجود قنبلة على متنها”.

وأضاف إن قائد الطائرة “اتخذ قرارًا بالهبوط من ارتفاع 36 ألف قدم إلى ارتفاع 24000 قدم، وطلب الإذن بالهبوط في مطار الخرطوم”.

وأشار البيان إلى أن الطائرة التركية كانت “عابرة للأجواء السودانية قادمة من إسطنبول في طريقها إلى عاصمة دولة الكونغو (برازافيل)”.

وأوضح المتحدث باسم المطار أن سلطات مطار الخرطوم سمحت للطائرة بالهبوط، وبعد تفتيشها والركاب؛ لم يعثر على أي مهدد للسلامة”.

وأفاد أن الطائرة غادرت الخرطوم “عقب التأكد من عدم وجود مهدد أمني”. دون تحديد زمن المغادرة. ولم يشر البيان إلى الخطوط الجوية التي تتبعها الطائرة.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي هبطت طائرة تتبع للخطوط التركية من طراز “بوينج 738″، قادمة من نيروبي بكينيا في طريقها إلى تركيا، بمطار الخرطوم بعد أن أبلغ قبطانها سلطات الطيران المدني السودانية بوجود “قنبلة” على متنها.

غير أن التحريات وعمليات التفتيش آنذاك أثبتت أن بلاغ القنبلة الذي تقدّم به راكب بريطاني، قال إنه تلقى رسالة عبر حاسوبه المحمول، كان “كاذبًا”.