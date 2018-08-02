أبو ردينة يؤدي اليمين القانونية نائبًا لرئيس الوزراء الفلسطيني

أقرَّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس تعيين الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة نائبًا لرئيس الوزراء، ووزيرًا للإعلام في الحكومة الفلسطينية السابعة عشرة التي يترأسها رامي الحمد الله.

وأدَّى أبو ردينة اليوم الخميس اليمين الدستورية أمام الرئيس عباس.

ويأتي تعيين أبو ردينة في ظل أنباء تتحدث عن تعديل حكومي في إطار محاولات جديدة للمصالحة بين حركتي فتح وحماس بعد أنباء عن مساعٍ جديدة تبذلها مصر مجددًا لإنهاء الانقسام القائم منذ 2007.

ولم يلقَ تعيين أبو ردينة ترحيبًا من حركة حماس التي اعتبرت أن حكومة التوافق الوطني التي يترأسها الحمد الله لم تعد حكومة توافق بعد تعيين أبو ردينة، كونه عضوًا في اللجنة المركزية لحركة فتح.

وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في بيان:”رعاية أي اتفاق مصالحة يجب أن تخضع لحكومة وحدة وليس حكومة فتحاوية”.

غير أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله أوضح خلال حديث للصحافيين الخميس أن تعيين أبو ردينة يأتي في إطار جهود تبذلها السلطة الفلسطينية لتطوير الإعلام الفلسطيني، وليس له أي هدف آخر.

وسيحتفظ أبو ردينة إلى جانب المنصبين الجديدين بمنصب المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية الذي يتولاه منذ أكثر من عقدين.