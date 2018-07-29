الاحتجاجات تطيح بوزير الكهرباء العراقي قاسم الفهداوي 

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، إقالة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي من منصبه على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها مدن عراقية بسبب تردي واقع الطاقة الكهربائية في البلاد.

وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان صحفي، إنه تم رفع يد وزير الكهرباء قاسم الفهداوي عن وزارة الكهرباء بسبب تردي واقع الطاقة الكهربائية، وفتح تحقيقات بشأنها.

يأتي ذلك بالتزامن مع الاحتجاجات التي تشهدها مدن عراقية بسبب انهيار قطاع الطاقة الكهربائية والارتفاع المستمر في درجات الحرارة، خاصة في المحافظات الجنوبية.

واستجوب البرلمان العراقي وزير الكهرباء قاسم الفهداوي الذي ينتمي لتحالف القوى العراقية، العام الماضي لكن دون أن يتمكن من إقالته.

وتصاعدت حدة الاحتجاجات خلال الأشهر الأخيرة ضد الفهداوي بسبب المضي في مشروع خصخصة جباية أجور الطاقة، وهو ما يقول مواطنون إنه يرهق كاهلهم.