ترشيح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى جائزة نوبل للسلام ‎

رشَّحت لجنة التحكيم في جائزة نوبل للسلام رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لنيل الجائزة، لعام 2018، وذلك لجهوده في تحرير المحافظات العراقية من تنظيم داعش.

وذكرت اللجنة في بيان لها أنه “تم اختيار العبادي بعد استبعاد آلاف المنافسين المرشحين لما قدّمه للعراق من خلال دحره لداعش، والحفاظ على وحدة وسيادة العراق من التمزق، وإعادة العلاقات العربية، والإقليمية، والعالمية، والنهوض بالاقتصاد العراقي رغم التحديات الخطيرة”.

وشكَّل العبادي تحالف النصر بزعامته لخوض الانتخابات البرلمانية المقررة يوم غدٍ السبت، وسط منافسة كبيرة، في أول استحقاق عقب هزيمة تنظيم داعش، الذي احتل مساحات واسعة من البلاد.