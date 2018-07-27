“الصدر” يدعو الحكومة العراقية لوقف قمع الاحتجاجات الشعبية

دعا زعيم التيار الصدري، السياسي البارز مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، الحكومة العراقية إلى وقف قمع الاحتجاجات التي تشهدها محافظات وسط وجنوبي البلاد.

وكتب الصدر، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: “فساد ثم ظلم ثم قمع ثم غاز ثم ضرب.. فجريح وقتيل وأسير في سجون الظلم يقبع”.

وتابع الصدر: “أصلح الحكم فصوت الشعب يُسمع”، مطالبًا بوقف قمع الاحتجاجات وضرورة إصلاح نظام الحكم في البلاد.

وتشهد محافظات وسط وجنوبي العراق، ذات الأغلبية الشيعية، احتجاجات شعبية واسعة انطلقت قبل نحو ثلاثة أسابيع؛ للمطالبة بتوفير الخدمات العامة وفرص العمل ومحاربة الفساد.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف، خلفت 14 قتيلًا من المتظاهرين؛ فضلًا عن إصابة أكثر من 700 من أفراد الأمن والمتظاهرين، إلى جانب اعتقال أكثر من 700 ناشط، بحسب المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق (مرتبطة بالبرلمان).

وفي سياق متصل، هدد شيوخ قبائل في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار (جنوب)، باللجوء إلى الاعتصام المفتوح، وتصعيد الاحتجاجات إن لم تنفذ الحكومة مطالبهم خلال يومين.

وقال المتظاهر إبراهيم السعيدي، إن “شيوخ القبائل اجتمعوا اليوم في مدينة الناصرية، وقرروا منح الحكومة 48 ساعة لتنفيذ مطالبهم التي سلمت إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي”.

وأوضح السعيدي، أن “شيوخ العشائر أكدوا أنه في حال لم تنفذ المطالب خلال المهلة المحددة، سنلجأ إلى الاعتصام المفتوح”.

وذكر أن أبرز المطالب التي تقدم بها شيوخ القبائل، تمثلت بتوفير الخدمات والوظائف، والطاقة الكهربائية، ودعم القطاع الزراعي، ومحاسبة الفاسدين.

وكانت الاحتجاجات قد تجددت، اليوم الجمعة، في مدن وسط وجنوبي البلاد؛ عقب دعوة المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، الحكومة للاستجابة لمطالب المتظاهرين.