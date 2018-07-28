بالصور.. داعش يخطف نساء درزيات “سبايا” في السويداء

ذكر ناشطون سوريون أن تنظيم داعش أسر نساء سوريات من الطائفة الدرزية كـ”سبايا”، خلال هجوم شنه التنظيم المتشدد على محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية، جنوب غرب سوريا.

وأسفر الهجوم الداعشي المباغت عن مصرع أكثر من 250 قتيلًا وعشرات الجرحى.

وأثار استهداف داعش لمحافظة السويداء حالة من الغضب والاستياء بين مؤيدي نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وصلت إلى حد اتهام وسائل إعلام موالية للنظام للجيش النظامي بالتخاذل والتهاون.

ويبدو أن الهجوم تم تدبيره بعدما رفض الكثير من زعماء وكبار رجال الدين الدروز الموافقة على الانضمام لهجوم روسي.

وقال مسؤول درزي مطلع: إن وفدًا عسكريًا روسيًا زار السويداء في الآونة الأخيرة وطلب من زعماء الدروز الموافقة على مشاركة ميليشيا محلية في هجوم تدعمه روسيا في جنوب غرب سوريا؛ لاستعادة المناطق التي سيطرت عليها المعارضة المسلحة، وأضاف المسؤول أن الطلب الروسي قوبل بالرفض.