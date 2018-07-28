أفغانستان تعلن مقتل 16 عنصرًا من داعش في عملية أمنية شرق البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم السبت، مقتل 16 عنصرًا على الأقل من تنظيم داعش، في عملية نفذتها قوات الأمن بولاية ننكرهار.

ونقلت قناة “طلوع نيوز” المحلية عن الوزارة، أن الأمن الأفغاني اعتقل 5 من المشتبه بهم أثناء العملية.

وأضافت الوزارة أن قوات الأمن “نفذت 12 عملية أمنية، بينها عملية ننكرهار، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، شملت عدة ولايات أخرى”.

كما أوضحت أنه “جرى تنفيذ 14 عملية جوية في أنحاء متفرقة من البلاد، إضافة إلى تطهير عدد من القرى من المسلحين”.

ولم تشر الوزارة إلى سقوط قتلى من المدنيين أو قوات الأمن، خلال العمليات المذكورة.

وتشهد أفغانستان مواجهات شبه يومية بين قوات الأمن والجيش من جهة، ومقاتلي حركة طالبان وتنظيم داعش من جهة أخرى، فضلًا عن عمليات جوية تنفذها الطائرات التابعة للقوات الحكومية.

وعادةً ما تسفر تلك المواجهات عن سقوط ضحايا من جميع الأطراف.