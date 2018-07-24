رئيس مجلس الأمن: لا توجد خطة سلام “ذات مصداقية” بين الفلسطينيين وإسرائيل

قال رئيس مجلس الأمن الدولي، المندوب السويدي أولوف سكوغ، إنه لا توجد حاليًا خطة سلام “ذات مصداقية” بين الفلسطينيين وإسرائيل.

جاءت تصريحات رئيس المجلس، اليوم الثلاثاء، قبيل بدء جلسة مجلس الأمن الدولي الدورية حول الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وأعرب المندوب السويدي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجلس، عن “القلق العميق إزاء تصاعد العنف في قطاع غزة”.

وشدد على ضرورة وجود “استراحة إنسانية للسكان في القطاع”.

وقال سكوغ: “أبلغونا قبل عام (لم يحدد من أبلغهم) بوجود خطة للسلام، لكننا للأسف لم نرَ شيئًا حتى اللحظة، واعتقادي أنه لا توجد خطة سلام ذات مصداقية مطروحة على الطاولة حاليًا”.

وأشار إلى أن أعمال العنف في قطاع غزة “باتت مصدر قلق كبيرًا”، مشددًا على ضرورة وضع “نهاية لهذه الاستفزازات”.

وتابع: “هناك أسئلة عديدة يمكن طرحها مثل: هل توجد استعدادات حقيقية لتحقيق السلام؟ هل لدينا خطة على المدى الطويل للسلام؟ للأسف لا يوجد”.

ومضى بالقول: “لدينا الآن هدنة في غزة ، وهذا أمر طيب، لكن الموضوع الأساسي يجب أن يركز على إيجاد استراحة إنسانية في القطاع”.