بعد دورها في إنهاء عداوتهما التاريخية.. الإمارات تٌكرم قادة إثيوبيا وإريتريا في أبوظبي

أفادت وكالة أنباء الإمارات، اليوم الثلاثاء، بأن قمة ثلاثية تستضيفها العاصمة أبوظبي، ستجمع ولي عهد أبوظبي مع رئيسي كل من إثيوبيا وإريتريا.

ومنح رئيس دولة الإمارات الرئيسين الإثيوبي والإريتري “وسام زايد” وقلدهما الوسام ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مراسم استقبال رسمية بأبوظبي، تقديرًا لجهودهما في إطلاق مسيرة السلام بين بلديهما، بحسب الوكالة الإماراتية.

ووصل رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الثلاثاء، دولة الإمارات، للقاء ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، في زيارة غير معلنة لم تحدد مدتها.

وقال مدير مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، فسوم أرقا، عبر حسابه على “تويتر”، اليوم الثلاثاء، إن الأخير سيبحث خلال الزيارة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، وتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وتعد الزيارة هي الثانية لرئيس وزراء إثيوبيا إلى الإمارات، إذ زارها في مايو/أيار الماضي، ضمن جولة شملت السعودية أيضًا.

وفي الـ15 من يونيو/حزيران، أجرى الشيخ محمد بن زايد، زيارة إلى إثيوبيا هي الأولى له، التقى خلالها رئيس الوزراء الإثيوبي، وتعهد بضخ استثمارات بـ 3 مليارات دولار، بينها مليار دولار وديعة في البنك الوطني.

وآنذاك، أفاد المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، أحمد شيدي، بأنه تم توقيع 7 مذكرات تفاهم في مجالات تنمية وتطوير السياحة والثقافة، والشؤون القنصلية، والتعاون الاقتصادي والتكنولوجي، واتفاقية تعاون في الشؤون المالية بين البنك الوطني الإثيوبي وصندوق أبوظبي للتنمية.

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الأثيوبي ورقينه جبيو إن جهود الشيخ محمد بن زايد دفعت باتجاه التوصل إلى الاتفاق التاريخي مع أريتيريا.