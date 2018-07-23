الإمارات ترحب برفض محكمة العدل الدولية “التدابير المؤقتة” التي طلبتها قطر

رحبت دولة الإمارات اليوم الإثنين، بقرار محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بطلب قطرالتدابير المؤقتة، بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وأكدت الإمارات، في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية، أن “المحكمة رفضت منح جميع طلبات قطر للتدابير المؤقتة، وبدلًا من ذلك وبأغلبية ضئيلة، فقد أشارت المحكمة إلى بعض الإجراءات التي تتخذها الإمارات بالفعل”.

وذكرت أن “قرار المحكمة يعكس أن التدابير المؤقتة التي طلبتها قطر، دون أساس صحيح، ولم تكن مدعومة بأي أدلة”.

وشدد البيان على أنه “بدلًا من هذه المناورات التي لا جدوى منها، ينبغي على قطر أن تتجاوب مع المطالب المشروعة لدولة الإمارات والدول المقاطعة الأخرى، فيما يتعلق بدعم قطر المستمر للإرهاب وجهودها في زعزعة استقرار المنطقة”.

ووفقًا للبيان، أكدت الإمارات أن “إجراءاتها موجهة ضد الحكومة القطرية، وليست تجاه الشعب القطري، وعلى العكس من المزاعم القطرية، لا يزال الآلاف من القطريين يقيمون في دولة الإمارات ويزورونها، ويمكن للزوار القطريين دخول دولة الإمارات بإذن دخول مسبق من خلال الخط الساخن، المعلن عنه في 11 يونيو 2017”.

وحثت الإمارات، في البيان، “قطر على الانخراط بشكل بنّاء، في الطلبات المقدمة من دولة الإمارات وبلدان أخرى إلى قطر، من أجل الامتثال لالتزاماتها الدولية”، مؤكدة في نفس الوقت على ترحيبها بالمواطنين القطريين على أراضيها، وذلك حسب ما تم التأكيد عليه في البيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بتاريخ 5 يوليو 2018”.