دمشق تصف إجلاء “الخوذ البيضاء” بالعملية الإجرامية

أدانت الحكومة السورية، اليوم الاثنين، إجلاء مئات من أفراد الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) الذين فرّوا من البلاد بمساعدة من إسرائيل إلى الأردن ووصفتها بأنها “عملية إجرامية” نفذتها “إسرائيل وأدواتها”.

وفرّ أفراد الخوذ البيضاء وأسرهم من سوريا إلى هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل قبل أن يصلوا للأردن.

وقالت إسرائيل، إنها ساعدت في عملية الإجلاء استجابة لطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعماء آخرين، إذ كانت هناك مخاوف من أن حياة موظفي الإغاثة في خطر.

واتهمت الحكومة السورية الخوذ البيضاء بأنهم عملاء لأعداء أجانب، ويعملون مع مسلحي المعارضة الذين يقاتلون الرئيس بشار الأسد.