الجيش الإسرائيلي: اعتراض قذائف من سوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي، إطلاقه صاروخين لاعتراض قذائف صاروخية كان يخشى أن تقع في أراضيه ولكنها سقطت في الأراضي السورية.

وقال افيخاي أدرعي، المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، في بيان: “تم إطلاق صافرات في شمال إسرائيل، وهو ناتج عن رصد إطلاق قذائف صاروخية في إطار القتال الداخلي في سوريا”.

وأضاف: “بناءًا على ذلك تم إطلاق صاروخيْ اعتراض، مقلاع دَاود، في مواجهة قذائف صاروخية كان يخشى أن تستهدف الأراضي الإسرائيلية”.

وتابع: “أطلقت القذائف الصاروخية في إطار القتال الداخلي في سوريا، وسقطت داخل الأراضي السورية”.

ولفت إلى أنه لم تقع إصابات أو أضرار.