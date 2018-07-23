الجيش الإسرائيلي: اعتراض قذائف من سوريا

الجيش الإسرائيلي: اعتراض قذائف من سوريا

#إرم_نيوز

المصدر: الأناضول

أعلن الجيش الإسرائيلي، إطلاقه صاروخين لاعتراض قذائف صاروخية كان يخشى أن تقع في أراضيه ولكنها سقطت في الأراضي السورية.

وقال افيخاي أدرعي، المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، في بيان: “تم إطلاق صافرات في شمال إسرائيل، وهو ناتج عن رصد إطلاق قذائف صاروخية في إطار القتال الداخلي في سوريا”.

وأضاف: “بناءًا على ذلك تم إطلاق صاروخيْ اعتراض، مقلاع دَاود، في مواجهة قذائف صاروخية كان يخشى أن تستهدف الأراضي الإسرائيلية”.

وتابع: “أطلقت القذائف الصاروخية في إطار القتال الداخلي في سوريا، وسقطت داخل الأراضي السورية”.

ولفت إلى أنه لم تقع إصابات أو أضرار.

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