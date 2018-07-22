الخارجية الإسرائيلية تهاجم وسائل إعلام دولية بسبب غزة‎

هاجم المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، عمانوئيل نحشون، شبكة الأخبار الأمريكية (CNN)، وهيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، بسبب تغطيتهما للأحداث الأخيرة في قطاع غزة.

ومساء الجمعة، لقي جندي إسرائيلي مصرعه برصاص قناص فلسطيني في غزة، شنّ على إثرها الجيش الإسرائيلي عشرات الغارات على مواقع تتبع للجناح العسكري لحركة “حماس”، أسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين، 3 منهم يتبعون لـ”كتائب القسام”.

وذكرت صحيفة “معاريف” العبرية، اليوم الأحد، أن “CNN” كتبت في عنوانها “إسرائيل تقصف غزة ومصرع جندي بالرصاص”.

وردًا على التغطية، قال نحشون: “(سي إن إن) لم تبلغ رواد صفحتها على موقع تويتر، أن جنديًا إسرائيليًا قُتل بنيران حماس، وإنما ادعت أن الضربات الجوية في غزة جاءت بعد اختراق السياج بين غزة وإسرائيل”.

وأضاف في تغريدة على “تويتر”: “لا يا CNN، لقد أخطأتم وهذه ليست المرة الأولى، هجمات الجيش الإسرائيلي كانت ردًا على مقتل جندي إسرائيلي بنيران حماس، أنتم تتلاعبون عندما لا تنشرون الحقائق”.

كما أعاد نحشون نشر تغريدة لعمري كيرن مستشار عضو مجلس الشيوخ الأمريكي تيد كروز، قال فيها إن “BBC عرضت الأحداث في غزة بصورة محرفة”.

ونقلت “يديعوت أحرونوت” عن نحشون قوله إن “وزارة الخارجية ترصد 24 ساعة ولن تسمح لوسائل الإعلام الدولية لتحريف تغطية الأحداث في إسرائيل والمنطقة، ونرد على كل العناوين المضللة ونطلب تصحيحها بشكل فوري”.

ومساء الجمعة، شهدت غزة، حالة توتر شديدة، إذ شنّت الطائرات الإسرائيلية غارات على 60 هدفًا في القطاع.