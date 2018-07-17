مجهولون يحرقون مسجدين في تلعفر شمالي العراق

أقدم مجهولون على إحراق مسجدين في قضاء تلعفر غرب مدينة الموصل مركز محافظة نينوى بعد سرقة محتوياتهما.

وقال الرائد حميد جعفر، الضابط في الدفاع المدني في تلعفر إن “مجهولين أحرقوا، مساء الإثنين، مسجدين تابعين للوقف السني في قضاء تلعفر غرب الموصل هما (مسجد أهل البيت) في حي النداء و(مسجد الحيّو) في حي الطليعة”.

وأوضح جعفر أن منفذي الهجومين سرقوا محتويات المسجدين، لافتا إلى أن “هذه ليست الحادثة الأولى، وهناك من يقوم بسرقة المنازل الخالية من السكان ومن ثم إحراقها، وتقيد باسم فاعل مجهول”.

ورغم استعادة القوات العراقية السيطرة الكاملة على مدينة تلعفر من تنظيم “داعش” منذ 20 أغسطس/آب الماضي، إلا أن الحياة لم تعود إلى طبيعتها بالمدينة حتى الآن.

وتعاني والقرى المحيطة بها من انفلات أمني وتبادل اتهامات بشأن عمليات اختطاف وقتل على مدى الأشهر الماضية.

وأعلنت بغداد، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، اكتمال استعادة الأراضي التي كان يسيطر عليها “داعش”، منذ صيف 2014، والتي مثلت ثلث مساحة العراق.

لكن التنظيم يمتلك خلايا نائمة في أرجاء العراق، وعاد إلى شن هجمات خاطفة، كما كان يفعل قبل 2014.