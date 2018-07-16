مسلحون يقتلون شرطيًا في منزله بالموصل العراقية

أعلن مصدر عسكري عراقي، أن مسلحين مجهولين اقتحموا منزلًا جنوب مدينة الموصل، شمالي العراق، وقتلوا شرطيًا خارج نوبة عمله.

وقال العقيد أحمد الجبوري، الضابط في قيادة عمليات نينوى (إحدى تشكيلات الجيش)، إن “مسلحين مجهولين يرتدون زيًا عسكريًا، اقتحموا منزلًا في قرية الشبالي، بناحية القيارة، جنوب الموصل، وقتلوا رب الأسرة، وهو شرطي في دائرة الجنسية”.

وأضاف الجبوري، أن الشرطة “فتحت تحقيقًا بالموضوع، وطوقت القرية؛ لمعرفة تفاصيل الحادث”.

وتلاحق القوات العراقية، المشتبه في صلتهم بتنظيم “داعش”، واعتقلت آلافًا منهم، منذ استعادة الموصل من التنظيم، صيف 2017.

وأعلنت بغداد، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اكتمال استعادة الأراضي التي كان يسيطر عليها “داعش”، منذ صيف 2014، والتي مثلت ثلث مساحة العراق، لكن التنظيم يمتلك خلايا نائمة في أرجاء العراق، وعاد إلى شن هجمات خاطفة، كما كان يفعل من قبل.