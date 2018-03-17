الجيش العراقي يعلن تطهير مركز قضاء تلعفر من مخلفات داعش

أعلن الجيش العراقي، اليوم السبت، انتهاء أعمال تطهير مركز قضاء تلعفر، بمحافظة نينوى (شمال)، من مخلفات تنظيم داعش الحربية.

وقال يوسف الكاظمي، مسؤول الجهد الهندسي، في غرب نينوى، التابع للجيش: إن 317 عبوة ناسفة زرعها التنظيم خلال سيطرته على مركز القضاء، تمت إزالتها.

وأضاف الكاظمي أن قوات الجهد الهندسي واجهت صعوبات كبيرة في العملية، نظرًا لتعاملها مع العديد من السيارات والمنازل المفخخة. مؤكدًا أنه يمكن للنازحين العودة إلى منازلهم في المنطقة، وأنه تم إبلاغ القيادة العسكرية بذلك.

وتابع أن العديد من القرى في محيط تلعفر لا تزال غير مطهرة من مخلفات الحرب، دون تحديد سقف زمني لإتمام العمل فيها.

وحررت القوات العراقية قضاء تلعفر، نهاية أغسطس/آب 2017، بعد 3 سنوات من سيطرة التنظيم عليه.