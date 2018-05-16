واقعة نادرة تجمع السنة والشيعة بالعراق.. السيستاني يعلن أول أيام رمضان‎

أعلن مكتب المرجع الشيعي علي السيستاني، اليوم الأربعاء، أن غدًا الخميس سيكون أول أيام شهر رمضان، وذلك في توافق نادر بين مرجعية النجف وأوقاف السنة في العراق.

وقال مكتب السيستاني في بيان مقتضب: إن يوم الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وخلال السنوات الماضية جرت العادة على إعلان مرجعية النجف الأول من رمضان بعد يوم أو يومين على إعلان المراجع السنية التي تتبع في الغالب لنظام الرؤية المتبع بالمملكة العربية السعودية.

وكان المجمع الفقهي العراقي أعلن، يوم الثلاثاء، أن يوم الخميس هو غرة شهر رمضان في العراق، وذلك ضمن عدة دول عربية.

ويأتي رمضان هذا العام في العراق مع أوضاع سياسية مرتبكة وخلافات بشأن نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت، يوم السبت الماضي، وسط آمال بأن يعم الأمن والاستقرار ربوع البلاد.