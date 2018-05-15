رسميًا.. السعودية والإمارات تعلنان الخميس أول أيام رمضان

أعلنت السعودية والإمارات أن يوم الخميس المقبل هو اول أيام شهر رمضان، بعد تعذر رؤية الهلال مساء اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن الديوان الملكي القول إن المحكمة العليا بالمملكة أعلنت أن يوم غد الأربعاء هو المكمل للثلاثين من شهر شعبان لهذا العام، ويوم الخميس هو غرة شهر # رمضان المبارك 1439 .

#الديوان_الملكي : المحكمة العليا :

يوم غد الأربعاء هو المكمل للثلاثين من شهر شعبان لهذا العام ، ويوم الخميس 17 / 5 / 2018 هو غرة شهر #رمضان المبارك 1439 .#واس pic.twitter.com/kpMWQ55NCt — واس (@spagov) May 15, 2018

ونشرت دائرة القضاء في العاصمة الإماراتية أبوظبي عبر حسابها على تويتر: “تعلن لجنة تحري هلال شهر # رمضان بأن غداً الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان وأن يوم بعد غدٍ الخميس هو غُرة شهر رمضان المبارك في دولة # الإمارات العربية المتحدة”.