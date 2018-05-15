رسميًا.. السعودية والإمارات تعلنان الخميس أول أيام رمضان

رسميًا.. السعودية والإمارات تعلنان الخميس أول أيام رمضان

#إرم_نيوز

المصدر: فريق التحرير

أعلنت السعودية والإمارات أن يوم الخميس المقبل هو اول أيام شهر رمضان، بعد تعذر رؤية الهلال مساء اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن الديوان الملكي القول إن المحكمة العليا بالمملكة أعلنت أن يوم غد الأربعاء هو المكمل للثلاثين من شهر شعبان لهذا العام، ويوم الخميس هو غرة شهر المبارك 1439 .

ونشرت دائرة القضاء في العاصمة الإماراتية أبوظبي عبر حسابها على تويتر: “تعلن لجنة تحري هلال شهر بأن غداً الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان وأن يوم بعد غدٍ الخميس هو غُرة شهر رمضان المبارك في دولة العربية المتحدة”.

 

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