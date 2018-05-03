ضمن جولته الانتخابية.. العبادي يصل النجف والسيستاني يرفض استقباله

وصل رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الخميس، الى محافظة النجف، في زيارة ضمن جولته الانتخابية، حيث تزعم قائمة باسم “النصر”، تضم عددًا من الكتل والأحزاب السياسية.

وقال المكتب الإعلامي للعبادي، في بيان مقتضب، اليوم: “إن العبادي وصل إلى محافظة النجف الأشرف”.

وفي سياق متصل، قالت مصادر مقربة من المرجع الشيعي علي السيستاني في النجف لـ “إرم نيوز”، إن “المرجع السيستاني رفض استقبال العبادي في مكتبه”.

وأوضحت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، “أن محافظ النجف السابق السياسي البارز عدنان الزرقي، الذي ينتمي لحزب الدعوة الإسلامية جناح العبادي، كان يتوسط منذ يومين لدى محمد رضا نجل المرجع السيستاني للموافقة على ترتيب لقاء يجمع العبادي بالسيستاني”.

وأكدت، “أن جميع جهود الزرفي فشلت، وأن السيستاني أبدى رفضه المطلق لاستقبال أي شخصية سياسية لحين إعلان موقفه، غدًا الجمعة، خلال خطبة صلاة الجمعة بمدينة كربلاء، بشأن الانتخابات البرلمانية والموقف من الشخصيات السياسية”.

ورجحت المصادر، “أن خطبة السيستاني ستتضمن إعلانه أن العبادي وباقي الشخصيات المتنافسة ليست خيارًا رابحًا للعراق في المرحلة الراهنة، فضلًا عن رفضه المطلق لاستغلال الحشد الشعبي في الصراعات السياسية”.

ويساور الأحزاب السياسية الشيعية القلق من موقف المرجع علي السيستاني، الذي أغلق أبواب مكتبه في وجه جميع السياسيين منذ أكثر من خمس سنوات؛ بسبب تردي الأوضاع في البلاد.

وتشهد الساحة السياسية العراقية صراعًا حادًا مع قرب إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 من أيار/ مايو الجاري، وتشتد المنافسة بين قائمة النصر بزعامة العبادي، وقائمة الفتح بزعامة هادي العامري، والتي تضم أغلب فصائل الحشد الشعبي.